Синарский ТЗ в 2019 году инвестирует в расширение номенклатуры и модернизацию производства 1,4 млрд. рублей

Синарский трубный завод планирует инвестировать в модернизацию производства 1,4 млрд рублей. Сумма поступит на развитие в течение 2019 года и немного превысит прошлогодний вклад. Одно из приоритетных направления СинТЗ – производство труб с резьбой премиум-класса. Финансовые вложения пойдут на расширение ассортимента металлопродукций и обновление отделочных мощностей. В рамках программы планируют установить новые станки для нарезания резьб на трубах и муфтах, обновят линии отделочных операций. Это обеспечит автоматическую маркировку, клеймение, измерение, взвешивание и упаковку труб.

Источник: Портал B2B GLOBAL, 24 июня 2019 г