АС «Русский Регистр» провел инспекцию Угрешского завода трубопроводной арматуры

Угрешский завод трубопроводной арматуры (ООО "УЗТПА") успешно прошел инспекцию системы менеджмента качества (СМК) на соответствие российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международному ISO 9001:2015. Также на заводе был проведен аудит СМК на соответствие новой версии стандарта СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». По результатам аудита ООО "УЗТПА" сможет сертифицировать продукцию по схеме - 1а, соответствующей самым высоким требованиям СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Проверка проходила в два этапа и включала аудит не только самого предприятия, но и выезд на объекты компаний – поставщиков комплектующих.

Представители органа по сертификации АС «Русский Регистр» приняли решение о полном соответствии СМК ООО «УЗТПА» требованиям СТО Газпром 9001-2018.

Угреша - древнейший русский город, после 1936 года переименован в Дзержинский, закрытый город с множеством предприятий и организаций МО. Свято-Николо-Угрешский монастырь древнейший в России.

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