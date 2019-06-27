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Завод «Знамя труда» отгрузил фильтры-сетки для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Куданкулам" в комплекте оборудования для АО ЦКБМ

27 июня, 2019 5

Фильтры-сетки ЗЗТ 104001-200, диаметр DN200, поставленные в адрес АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», будут входить в состав вспомогательного (АПЭ150-90А) и резервного (АПЭ1650-80А) питательных насосных агрегатов, входящих в систему вспомогательной и основной питательной воды соответственно на энергоблоках № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам». Насосный агрегат АПЭ150-90А выполняет функцию подачи питательной воды из деаэратора в парогенераторы, АПЭ1650-80А − функцию резервирования основных питательных турбонасосных агрегатов.

 

Пресс-центр АО «Завод «Знамя труда», 26 июня 2019 г.


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