Даты проведения военных выставок 2019 года (обновлено 21.06.2019)

Международный военно-технический форум "Армия-2019"
Место проведения: подмосковный КВЦ "Патриот". Даты проведения: 25-30 июня 2019 года.
Международный военно-морской салон (МВМС-2019)
Место проведения: Санкт-Петербург, Ленэкспо. Даты проведения: 10-14 июля 2019 года.
Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019)
Место проведения: Подмосковье, Жуковский. Даты проведения: 27 августа-1 сентября 2019 года.
"Неделя национальной безопасности" (Security Week Russia)
Место проведения: подмосковный КВЦ "Патриот". Даты проведения: 24-27 сентября 2019 года (подтверждены в оргкомитете)
Источник: Военное информационное агентство