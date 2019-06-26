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Даты проведения военных выставок 2019 года (обновлено 21.06.2019)

26 июня, 2019 5

Международный военно-технический форум "Армия-2019"

Место проведения: подмосковный КВЦ "Патриот". Даты проведения: 25-30 июня 2019 года.

Международный военно-морской салон (МВМС-2019)

Место проведения: Санкт-Петербург, Ленэкспо. Даты проведения: 10-14 июля 2019 года.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019)

Место проведения: Подмосковье, Жуковский. Даты проведения: 27 августа-1 сентября 2019 года.

"Неделя национальной безопасности" (Security Week Russia)

Место проведения: подмосковный КВЦ "Патриот". Даты проведения: 24-27 сентября 2019 года (подтверждены в оргкомитете)

 

Источник: Военное информационное агентство


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