КОМПАНИЯ ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПОКОВОК ДЛЯ АЭС ТЯНЬВАНЬ (ФЛАНЦЫ ДЛЯ КРЫШКИ РЕАКТОРА)

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, заключила контракт на изготовление и поставку кованых заготовок для основного корпусного оборудования для энергоблока №8 АЭС Тяньвань (Китай). В рамках контракта ОМЗ-Спецсталь поставит заказчику – АО «АЭМ-технологии» – кованые заготовки для корпуса атомного реактора и фланца крышки блока верхнего общим весом более 500 тонн. Напомним, ОМЗ-Спецсталь является единственным в России изготовителем металлургической заготовки для корпусного атомного оборудования. Основанная на базе металлургического комплекса Ижорских заводов, компания ОМЗ-Спецсталь имеет более чем полувековой опыт производства таких изделий. Из произведенных ОМЗ-Спецсталь заготовок изготовлены более 60 комплектов оборудования для российских и зарубежных атомных электростанций: Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Ростовской АЭС, АЭС Тяньвань (Китай), АЭС Куданкулам (Индия) и многих других.

Сегодня, помимо изделий для восьмого энергоблока АЭС Тяньвань, на разных стадиях производства в ОМЗ-Спецсталь находятся заготовки для второго энергоблока АЭС Аккую (Турция) и второго энергоблока АЭС Руппур (Бангладеш).

ПАО ОМЗ, 25 июня 2019 года