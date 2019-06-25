Новая электронную систему контроля и осмотров оборудования по контрольным точкам (NFC-метки - чипы) в том числе для армзаводов

Созданная сотрудниками «ТГК-1» система стандартизирует операцию обходов и осмотров оборудования (в том числе для армзаводов - поставщиков продукции), гарантирует их своевременное проведение, а также дает основу для анализа данных, полученных персоналом. Если ранее обходчик в цехе самостоятельно фиксировал дефекты и отклонения в бумажной ведомости, то сегодня программа ведет его по утвержденному маршруту, акцентируя внимание на контрольных точках. Это NFC-метки (чипы) на оборудовании или группе оборудования, сканируя которые работник вносит в систему данные по текущему состоянию и параметрам работы, в том числе фотографируя замеченные дефекты. Обходчики могут внести в систему не только данные по контрольным точкам, но и замеченные опасные факторы, например, поломанную лестницу или сильный гололед на пути следования. Данные, занесенные обходчиками, поступают в единую электронную базу станции. Административно-техническое и оперативное руководство ТЭЦ видит и анализирует их с помощью web-приложения на рабочем компьютере или планшете. Такой подход делает процедуру обходов и осмотров оборудования более прозрачной и гарантирует, что работник проверил состояние и параметры всех важных объектов цеха. — Наша компания ориентирована на внедрение новых технологий, повышающих безопасность, надежность и эффективность работы электростанций и в то же время минимизирующих объемы бумажного документооборота, подчеркнул один из авторов разработки, директор Дирекции производственных систем ПАО «ТГК-1» Сергей Иванов. — Разработанный инструмент — это мощная платформа для анализа параметров работы оборудования. Это очень важно, учитывая, что устранять дефекты на стадии их развития гораздо эффективнее, нежели ликвидировать последствия. Уже сейчас можно сказать, что с использованием новой системы значительно повысились качество обходов и выявляемость дефектов на оборудовании электростанций, а значит — это действительно эффективный инструмент.

По данным РосТепло.ру, 24 июня 2019 года