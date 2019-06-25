Волгограднефтемаш начал отгрузку блочного оборудования для новых месторождений природного газа в Сибири

В ОАО «Волгограднефтемаш» началась отгрузка блоков сепараторов для обустройства одного из месторождений газа Сибири. Блоки включают в себя сепараторы, приборы и средства КИП, площадки обслуживания. Сепаратор – горизонтальный цилиндрический аппарат с внутренними устройствами, в котором организованы две ступени очистки газа от жидкости. Аппараты диаметром 2000 мм и длиной более семи метров выполнены из отечественных марок сталей в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза. Оборудование предназначено для работы в условиях холодного климата. Три блока уже отправлены к месту эксплуатации автомобильным транспортом. Еще шесть аппаратов из данного заказа будут отправлены летом текущего года.

По данным АО «Волгограднефтемаш», 17 июня 2019 года