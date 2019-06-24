Внедрена новая система входного контроля материалов и сырья на арматурном заводе «ЕвроМет» (Санкт-Петербург)

Помимо неразрушающего контроля, ООО "ЕвроМет" проверяет качество входных материалов, сырья, комплектующих и производимой продукции следующими видами (методами) в собственной аккредитованной лаборатории разрущающих испытаний:
1. Механическими статистическими испытаниями.
2. Механическими динамическими испытаниями: ударной вязкости, на ударный изгиб
3. Измерения твёрдости: по Бриннелю, Виккерсу, Роквеллу, Шору, на пределе текучести.
4. Определения содержания элементов: спектрального анализа.
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