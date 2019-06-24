В России компанией «Мониторинг Вентиль и Фитинг» локализовано производство предохранительных клапанов Seetru

Делегация компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг» приняла с 3 по 5 июня 2019 года участие в выездном заседании Ассоциации компрессорных заводов (АКЗ) в Любляне на территории словенской компании OMEGA AIR в связи с заявкой этой компании на вступление в члены Ассоциации. Компания OMEGA AIR единогласно принята в члены ассоциации. Компания OMEGA AIR производит широкий ряд фильтров, адсорбционные осушители воздуха, адсорбционные и мембранные установки разделения воздуха.

Во время визита в Любляну были проведены переговоры с руководителями компрессорных заводов по текущим и перспективным поставкам предохранительных клапанов SEETRU, локализованных в России на производстве MV&F, газовых баллонов, моноблоков и другой продукции MV&F.

Новая конструкция: предохранительные клапаны Seetru

Клапан предохранительный — Механическое устройство, предназначенное для защиты трубопроводов, резервуаров, емкостей, технологических аппаратов от превышения максимально допустимого значения давления.

Конструкция — Пружинный клапан приподнимается в том случае, если сила вызванная действием давления рабочей среды превышает силу, вызванную жёствостью пружины. В результате срабатывания, предохранительный клапан выпускает рабочую среду из резервуара в атмосферу до тех пор, пока её давление не понизится до приемлемого значения.

Характеристиками клапана предохранительного — Давление срабатывания (бар, МПа), тип соединения (фланцы – тип, DN, Ду, PN, Резьба – тип, размер), температурный диапазон, материал корпуса и седла (нержавеющая сталь, латунь, бронза), Материал уплотнений (Viton, PTFE, Buna-N), свойства рабочего тела, а так же специальные требования

Источник: сайт компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг». Москва