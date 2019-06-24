18 июня 2019 года в конференц-зале АО «МосводоканалНИИпроект» состоялся семинар-презентация «Комплексные решения АДЛ для водоканалов».

В семинаре-презентации «Комплексные решения АДЛ для водоканалов» приняли участие представители АО «Мосводоканал», специалисты водоканалов Московской области, специалисты проектных и изыскательских организаций, представители научного сообщества. Старший инженер департамента трубопроводной арматуры ООО «Торговый Дом АДЛ», Рыжов Леонид Сергеевич выступил с докладом на тему: «Трубопроводная арматура для нужд водоканалов». Руководитель направления регулирующей арматуры прямого действия департамента промышленного оборудования ООО «Торговый Дом АДЛ», Шиленкова Дарья Сергеевна выступила с докладом на тему: «Регулирующая арматура прямого действия для нужд водоканалов». Инженер департамента насосного оборудования ООО «Торговый Дом АДЛ», Махетов Андрей Сергеевич выступил с докладом на тему: «Насосное оборудование для нужд водоканалов». Заместитель руководителя департамента электрооборудования ООО «Торговый Дом АДЛ», Панов Евгений Сергеевич выступил с докладом на тему: «Современные решения для сфер ЖКХ и ВКХ на базе электрооборудования компании АДЛ». Каждый произведенный продукт проходит 100% контроль качества согласно действующей нормативно-технической документации.

Пресс-релиз АО «МосводоканалНИИпроект» (в сокращении)