САТУРН, АБРА, и муть из интернета.... Кто это в пятницу квантовую механику внедряет в арматуру????

Производитель «ПК Сатурн». Задвижка ABRA A40-10(16)-BS обеспечивает самую высокую степень герметичности – класс «А» (по ГОСТ 54808 и ГОСТ 9544). Испытано в соответствии с ГОСТ 33257 и ГОСТ Р 53402 ". Методы контроля и испытаний". Наличие направляющих профилей на клине и корпусе задвижки обеспечивает улучшенную плавность скольжения и защищает от перекоса. Проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом.

Далее КВАНТЫ и ДИФФУРЫ по физтеховски... Данный тип задвижек является запорной арматурой и не предназначен для использования в системах непрерывного (аналогового) или ступенчатого (релейного) регулирования / распределения. Это означает, что среднее число циклов работы открыто/закрыто в сутки не должно превышать двух (60 в месяц)...И НЕ ЗАБЫТЬ ПРО РЕЛЕЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ!!!

Источник: География арматурного интернета...