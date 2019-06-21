В новом каталоге компании АДЛ «Трубопроводная арматура промышленного применения» появилась позиция с описанием дисковых поворотных затворов «Стейнвал» с двойным эксцентриситетом из нержавеющей стали DN 50–300 PN 1,6.

Двухэксцентриковые затворы «Стейнвал» ТМ просты в монтаже, компактны, благодаря межфланцевой конструкции, и отлично подходят для применения в области теплоснабжения и водоподготовки, а также могут использоваться в ответственных промышленных системах, в том числе на предприятиях целлюлозно-бумажной, пищевой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Имеют класс герметичности «А» в обоих направлениях потока и рассчитаны на перепад давления 1,6 МПа. Корпус и диск затворов выполнены из нержавеющей стали, уплотнение — из фторопласта PTFE, что позволяет применять затворы при температурах ‒40 °С...+200 °С. Более подробную техническую информацию о затворах «Стейнвал» вы можете найти в новой версии каталога «Трубопроводная арматура промышленного применения». Затворы имеются на складе компании.

Пресс-центр АДЛ, 20 июня 2019 года