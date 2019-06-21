Испытательный центр ОКБ «Гамма» (входит в ГК «Специальные системы и технологии») сертифицирован в качестве независимой испытательной лаборатории

Свидетельство системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (ПАО «Газпром) удостоверяет полномочия Испытательного центра ОКБ «Гамма» проводить испытания продукции, предназначенной для применения на объектах ПАО «Газпром». Результаты таких испытаний могут быть основанием для выдачи сертификата «ИНТЕРГАЗСЕРТ». А наличие сертификата позволяет производителю попасть в реестр материально-технических ресурсов ПАО «Газпром».Испытательный центр ОКБ «Гамма» — это полный спектр оборудования для электрических и диэлектрических испытаний. Современные испытательные комплексы позволяют проводить полномасштабные испытания изделий на соответствие требованиям российских и международных стандартов, в том числе:

· испытания на механические внешние факторы, такие как ударопрочность и колебания;

· испытания на воздействие внешних климатических факторов, таких как термостойкость, влагостойкость, UV-сопротивление, повышенное атмосферное давление.

Экспертная группа системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» изучила документацию, работоспособность и технические возможности оборудования. По итогам данной работы эксперты «ИНТЕРГАЗСЕРТ» выдали Испытательному центру ОКБ «Гамма» соответствующее свидетельство. Система «ИНТЕРГАЗСЕРТ» была создана ПАО «Газпром» в 2016 г. для добровольной сертификации работ, систем менеджмента, продукции, различных производственных процессов.Свидетельство о признании компетенции Испытательного центра ОКБ «Гамма» находится в общем доступе реестра ИНТЕРГАЗСЕРТ ПАО «Газпром».

Источник : Neftegaz.RU