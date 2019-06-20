ПЕТРОЗАВОДСКМАШ (филиала АО «АЭМ-технологии») ПРОВЕЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ТЕМЕ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

В Петрозаводске состоялся первый в Карелии демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума (ГАПОУ РК «ПАТТ»), обучающиеся по направлению «Машиностроение», специальность «Сварочное производство», проходили государственную итоговую аттестацию на территории Петрозаводского филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).

В демонстрационном экзамене по компетенции «Сварочные технологии» участвовали 9 студентов автотранспортного техникума. В первый день прошла регистрация участников и экспертов. Присутствующие ознакомились с методикой проведения экзамена и критериями оценки, прошли инструктаж по технике безопасности. После изучения примерных заданий

на демонстрационный экзамен студенты смогли проверить свои будущие рабочие места и протестировать оборудование. Практическую часть экзамена они выполняли в последующие два дня, согласно жеребьёвке.

Участники экзамена должны были продемонстрировать свои навыки в ручной дуговой и полуавтоматической сварке. Предстояло выполнить несколько образцов: сварить трубу в неповоротном положении, два стыковых соединения — в горизонтальном и вертикальном положениях, а также два тавровых соединения в нижнем и вертикальном положениях. На выполнение задания отводилось ограниченное время — 5 часов.

Демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии» проходил в учебном центре сварки, который располагается непосредственно на производственной территории Петрозаводскмаша и является частью научно-образовательного технологического комплекса, создаваемого совместно АО «АЭМ-технологии» и ПетрГУ (Петрозаводский государственный университет — опорный университет Республики Карелия, входит в Карельское региональное отделение СоюзМаш) в целях подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ и реализации инновационных проектов.

Источник: сайт АО «Атомэнергомаш»