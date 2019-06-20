Компания «Привода Аума»: новая поставка 220 единиц электроприводов для Курской АЭС

Неполноооборотные электроприводы АУМА в количестве 220 единиц были поставлены в рамках строительства установки цементирования комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов Курской атомной электростанции. На Курскую АЭС поставки оборудования АУМА начались в 2011 году. Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.

По данным на сайте ООО «Приводы АУМА», 17 июня 2019 года