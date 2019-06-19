Завод Армалит поделился опытом привлечения молодых специалистов: специальные welcome-тренинги для вхождения в арматур

В рамках Молодежного карьерного форума в Санкт-Петербурге состоялась дискуссия о проблемах и возможностях трудоустройства молодых специалистов. В круглом столе приняли участие заместитель директора по персоналу завода «Армалит» Федор Давыдовский, начальник отдела подбора и развития персонала «Балтийского завода» Елена Рыдаева и председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. Федор Давыдовский отметил, что далеко не все выпускники профильных ВУЗов полностью соответствуют требованиям предприятия, поэтому заводу приходится повышать квалификацию начинающих специалистов, в том числе — в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Для этого формируются рабочие группы, в которых уже опытные специалисты совместно с молодежью анализируют производственные процессы, выявляют проблемы, предлагают варианты их решения и — что главное — реализуют их на практике.

Для адаптации новых сотрудников, независимо от их возраста и опыта, «Армалит» проводит специальные welcome-тренинги, где работникам рассказывают об истории завода, дают основную информацию о его структуре и выпускаемой продукции, знакомят с первыми лицами и корпоративной культурой предприятия. «Армалит» регулярно организует практические занятия для курсантов военных ВУЗов, во время которых специалисты предприятия на примере выпускаемых изделий рассказывают студентам об особенностях создания, устройства и функционирования судовой трубопроводной арматуры. Это помогает коллегам в ВМФ быстрее и эффективнее готовить новых военных моряков к работе с корабельным оборудованием.

Пресс-центр АО «Армалит», 18 июня 2019 года