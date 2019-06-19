«CAD БИБЛИОТЕКА» КОМПАНИИ АДЛ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ РАБОЧИМИ МОДЕЛЯМИ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ

Проведено обновлении раздела «CAD библиотека» и предлагает собственные модели производимого и поставляемого оборудования для использования в BIM проектировании. Для скачивания с сайта АДЛ уже доступны рабочие модели Revit для удобного проектирования различных инженерных систем, которые помогут архитекторам и проектировщикам проще и быстрее подбирать нужное решение. На данный момент Revit-каталог включает в себя чертежи следующих типов и видов арматуры:
· запорные вентили «Гранвент» и VYC;
· клиновые задвижки «Гранар»;
· дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
· балансировочные клапаны «Гранбаланс» и VIR;
· обратные клапаны «Гранлок», Orbinox, VYC;
· регулирующие клапаны «Гранрег»;
· конденсатоотводчики «Стимакс»;
· шаровые краны «Бивал» и BV;
· смотровые стекла АДЛ;
· сетчатые фильтры IS;
· электроприводы Auma и PS Automation.
Источник: сайт АДЛ, 18 июня 2019 года