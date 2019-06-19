«CAD БИБЛИОТЕКА» КОМПАНИИ АДЛ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ РАБОЧИМИ МОДЕЛЯМИ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ

Проведено обновлении раздела «CAD библиотека» и предлагает собственные модели производимого и поставляемого оборудования для использования в BIM проектировании. Для скачивания с сайта АДЛ уже доступны рабочие модели Revit для удобного проектирования различных инженерных систем, которые помогут архитекторам и проектировщикам проще и быстрее подбирать нужное решение. На данный момент Revit-каталог включает в себя чертежи следующих типов и видов арматуры:

· запорные вентили «Гранвент» и VYC;

· клиновые задвижки «Гранар»;

· дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;

· балансировочные клапаны «Гранбаланс» и VIR;

· обратные клапаны «Гранлок», Orbinox, VYC;

· регулирующие клапаны «Гранрег»;

· конденсатоотводчики «Стимакс»;

· шаровые краны «Бивал» и BV;

· смотровые стекла АДЛ;

· сетчатые фильтры IS;

· электроприводы Auma и PS Automation.

Источник: сайт АДЛ, 18 июня 2019 года