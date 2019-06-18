Угрешский завод ТПА получил сертификаты на систему качества и разработку, производство и поставку арматуры и элементов тепловых сетей.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» проверила и признала систему менеджмента качества предприятия УЗТПА соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 и ISO 9001:2015 в отношении разработки, производства и поставки трубопроводной арматуры и элементов тепловых сетей. Документы действительны до 1 апреля 2022 года и 30 марта 2020 года соответственно. Они касаются условий производства всей линейки продукции УЗТПА. В том числе сейсмостойких газовых кранов высокого давления NEON, которые могут использоваться на трубопроводах и другом оборудовании промысловых и газосборных пунктов, газораспределяющих заводов, подземных хранилищ газа, линейной части магистральных газопроводов, компрессорных технологических обвязок, дожимных, газораспределительных и газоизмерительных станций. Номер сертификата: № 19.0488.026. Срок действия сертификата: с 15.04.19г. по 01.04.22 г.

Источник: сайт компании УЗТПА, Дзержинский, МО

