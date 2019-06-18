В ОДК-УМПО (Уфа) состоялся научно-технический совет по освоению крупногабаритного тонкостенного сложнопрофильного литья из титановых сплавов для машиностроения

В ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации Ростех) прошел научно-технический совет по теме освоения и запуска в серийное производство крупногабаритного тонкостенного сложнопрофильного литья из титановых сплавов. Эта работа в объединении осуществляется на базе Центра технологической компетенции алюминиевого и титанового литья. В работе НТС приняли участие специалисты по литейным технологиям предприятий АО «ОДК» (АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов»), представители научно-исследовательских институтов (филиал АО «ОДК» Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей, ВИАМ), кафедр литья УГАТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ООО «Технопарк» (г. Москва) и др. ОДК-УМПО на совете представили руководители и сотрудники служб главных специалистов, ЦТК АТ, проектных подразделений. На совещании под председательством заместителя генерального директора АО «ОДК» - руководителя приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» Валерия Гейкина обсуждались ключевые вопросы производства крупногабаритных заготовок по выжигаемым и выплавляемым моделям и возможности 3D-моделирования процессов литья. Принято решение о создании рабочей группы, которая займется уточнением техпроцессов. Результаты исследований будут внедрены в производство литейных заготовок перспективных и серийных двигателей.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», Уфа, 7 июня