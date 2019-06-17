АО «Плакарт» создает новые покрытия на внутренней поверхности труб большого диаметра для использования в морских трубопроводах при освоении арктического шельфа

Первые лица АО «Плакарт», генеральный директор А.В.Пантелеев и заместитель генерального директора А.В.Тимофеев, представили антикоррозионные покрытия компании на Конференции «Коррозия в Нефтегазовой отрасли» в Санкт-Петербурге с 22 по 24 мая 2019 г. Конференция "Коррозия В Нефтегазовой Отрасли 2019”, совместно организованная компанией NACE International и Санкт-Петербургским Политехническим Университетом, собрала специалистов в области коррозии крупнейших нефтегазовых компаний. На конференции прошла 3х сторонняя встреча АО «ИТЗ», АО «Плакарт», ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Принято решение о создании программы исследовательских работ по созданию функционального защитного покрытия на внутренней поверхности труб большого диаметра для использования в морских трубопроводах при освоении арктического шельфа.

Пресс-центр компании «Плакат»