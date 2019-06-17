Компания «ОЗНА» активно осваивает внешние рынки. Новая поставка нефтепромыслового оборудования на Огненную Землю в Чили

С 2017 года Компания «ОЗНА» активно развивает экспортное направление бизнеса. В 2018 году «ОЗНА-Измерительные системы» реализовали проект по поставке технологического блока ПСМ на 10 МПа для чилийской национальной нефтегазовой компании Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Новый проект станет продолжением сотрудничества. В этом году «ОЗНА-Измерительные системы» подписали второй международный контракт с MEDICIONES GEOLEC DE CHILE LIMITADA на поставку двух новых блоков ПСМ (MSV SKID) для компании ENAP, тем самым продолжая участие в обустройстве месторождения в регионе Магальянес и Чилийская Антарктика — наиболее южной части Чили в районе архипелага Огненная Земля. Особенностью проекта является изготовление технологических блоков в габаритах 6-ти футового морского контейнера и давление на 100 атмосфер в открытом исполнении.

Источник: Пресс-центр компании «ОЗНА», Уфа, 14 июня 2019 года