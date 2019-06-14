Что и где будут строить (новые проекты) в ближайшие годы. Объекты в которых устанавливается ТПА, приводы, детали трубопроводов и тд. (часть 1)

Щекиноазот построит комплекс по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2019 был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ОАО «Щекиноазот».

Силовые машины построят новую ТЭС в Подмосковье

Запланированная мощность экспериментальной тепловой ТЭС – 1,4 ГВт.

ЕвроХим построит два новых завода в Кингисеппе

Новые заводы по выпуску мочевины, метанола и аммиака появятся в Кингисеппе. Реализацией займется компания «Еврохим».

Юг Энерго инвестирует 177 млрд рублей в Новошахтинский завод нефтепродуктов

Юг Энерго вложит в развитие предприятия более 170 млрд рублей с 2020 по 2030 год. Это увеличит рост производства и создаст новые рабочие места.

Сердобский машзавод реконструирует корпус в Пензенской области за 600 млн рублей

Финансирование будет проводиться из бюджетных и внебюджетных источников.

Трансмаш планирует вложить в производство более 630 млн рублей

Машиностроительное предприятие г. Москвы «МТЗ Трансмаш» планирует вложить в модернизацию своего производства более 600 млн рублей.

Краснодаргазстрой получил дополнительный контракт на реконструкцию Майкопской КС

АО «Краснодаргазстрой» и ООО «Стройгазмонтаж» заключили дополнительное соглашение по договору о реконструкции Майкопской КС. На завершение этапа понадобится 2,6 млрд руб.

НЛМК заместит часть сырья переработанными отходами

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начал «горячие» испытания фабрики по производству металлургических брикетов для доменных печей.

Т Плюс вложит в модернизацию Ижевской ТЭЦ-2 4,9 млрд рублей

В планах проведение модернизации энергомощностей в несколько этапов. На первом выполнят обновление генерирующего оборудования агрегата на Ижевской ТЭЦ-2 и двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9.

Вимм-Билль-Данн направит в расширение производства 7 млрд рублей

Реализовать планы компания намерена в течение пяти лет.

Энел Россия построит ветропарк в Кольском районе

Разрешение на деятельность уже получено. ВЭС будет возведен в районе 85 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС.

Комплекс сельхозпродукции за 10 млрд рублей построят в Шушарах

Строить центр будут в поселке Шушары. Площадь комплекса составит 42 га. Открыть первую очередь планируют зимой 2020 года. Остальные работы продлятся до 2021 года.

Специализированный порт за 9,7 млрд рублей планируется построить в Приморье

В регионе создадут портовый терминал для экспорта продукции и завод по переработке сои с пропускной способностью до 240 тыс. тонн в год.

Зерновой и рыбный терминалы построит корейская компания в Приморье

Производительность комплексов должна составлять от 30 до 50 тыс. тонн продукции.

Завод по производству турбин построят под Калугой

Предприятие будет производить котлы, паровые турбины и турбогенераторы для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций.

Источник: сайт B2B GLOBAL



