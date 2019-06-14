Саратовская компания «Энергомашкомплект» — партнер конференции НК «Лукойл». Тема: Промысловые трубопроводы 2019

Компания «Энергомашкомплект» выступила стратегическим партнером конференции «Промысловые трубопроводы 2019. Обеспечение целостности и эффективности систем промыслового транспорта», прошедшей в Саратове при поддержке сетевой группы «Повышение надежности работы промысловых и насосно-компрессорных труб НК «Лукойл». В рамках мероприятия для делегаты конференции посетили Саратовский арматурный завод. Участие в встрече приняли представители предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «Иркутская нефтяная компания» и ПАО «Татнефть».