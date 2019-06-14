Группа ГМС (НАСОСНОЕ, КОМПРЕССОРНОЕ И МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) изготовила компрессоры и модули по заказу ПАО «НОВАТЭК» для производства СПГ

На предприятии ОАО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) завершены испытания главного газоперекачивающего агрегата, изготовленного для технологии производства сжиженного природного газа (СПГ) «Арктический Каскад» ПАО «НОВАТЭК». Агрегат предназначен для эксплуатации в комплексе сжижения природного газа 4-й очереди проекта «Ямал СПГ». Газоперекачивающий агрегат (ГПА) разработан в АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (входит в Группу ГМС) и представляет собой интегрированную компрессорную установку, состоящую из трёх центробежных компрессоров, предназначенных для компримирования трех технологических потоков (метана, азота и этана). Все три компрессора работают от одного газотурбинного привода российского производства мощностью 25 мВт, через многовальный мультипликатор, c одним входным и тремя выходными валами. При этом один из компрессоров спроектирован и изготовлен по схеме многовального компрессора с пятью корпусами сжатия.

Данное техническое решение, реализованное впервые в мире, позволяет снизить взаимное термодинамическое влияние ступеней сжатия и значительно уменьшить габаритные размеры и массу всей компрессорной системы комплекса производства СПГ. Всё оборудование в составе ГПА спроектировано и изготовлено в соответствии с требованиями стандартов API и укомплектовано локальной системой автоматизированного управления.

Источник: Пресс-центр Группы ГМС, 6 июня 2019 года