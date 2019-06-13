Благовещенский арматурный создает магистерскую программу в УГНТУ для подготовки заводских специалистов

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) появится новая магистерская программа, созданная совместно с Благовещенским арматурным заводом (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании). ВУЗ начнет готовить выпускников, которые будут совмещать учебу с производственной практикой на предприятии, а в дальнейшем смогут получить там рабочие места. Сотрудничество БАЗа с опорным вузом Башкортостана предусматривает, в первую очередь, запуск специализированной магистерской программы с увеличенным объемом производственной практики – она будет проходить непосредственно на заводе с закреплением на рабочих местах. Таким образом интеллектуальный потенциал вуза объединится с корпоративными ресурсами завода, а студенты получат не только практический опыт, доступ к материальной базе предприятия для выполнения проектных и исследовательских работ, но и достойную оплату труда. «Благовещенский арматурный завод входит в Объединенную металлургическую компанию и производит трубопроводную арматуру для ТЭК, – рассказал управляющий директор АО «БАЗ» Александр Астахов. – Перед нами стоят большие задачи по реализации новых программ, импортозамещению, нам необходимы инженерные кадры, которые позволят нам развиваться. Для этого и открывается новая магистратура.

Получение опыта на нашем производстве поможет выпускникам более качественно реализовывать свои идеи, состояться в жизни». По его словам, выбор был сделан в пользу УГНТУ, потому что этот вуз является не только ведущим в республике, но и одним из самых авторитетных в России: это подтверждается высокими позициями в рейтингах, в которых опорный вуз Башкортостана традиционно занимает самые высокие места. «Не менее десяти сотрудников на БАЗ мы уже сегодня готовы принять. Мы понимаем, что из тех, кто будет обучаться в магистратуре, наверное, не все пойдут к нам, но надеемся, что хотя бы 30% будут оставаться на БАЗе. Это важно не только для завода, но и для Благовещенска», — отметил Александр Астахов.

Источник: Пресс-центр Группы ОМК