Пензенская компания «ПромАрм» разработала и изготовила уникальный дисковый затвор DN 1800 с пневмогидравлическим приводом ООО «Фесто-РФ»

В мае 2019 года ООО «ПромАрм» осуществило поставку дискового затвора нестандартного типоразмера для нужд АО «Карабашмедь». Затвор поворотный дисковый трехэксцентриковый ПА 926.1800.6-02П DN 1800 PN 6 кгс/см2 был произведен с целью технического перевооружения СКЦ для увеличения объемов переработки серосодержащих газов до 280.000 нм3. По разработанным нами чертежам присоединительных размеров затвора, наши партнеры - ООО «Фесто-РФ» изготовили пневмогидравлический привод, который без каких-либо затруднений был сопряжен с дисковым затвором.
Источник: сайт ООО «Промарм»