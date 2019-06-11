Где установлены регулирующие антипомпажные клапаны осевого типа Mokveld в России?

Компрессорная станция «Портовая» магистрального газопровода «Грязовец – Выборг» расположена на российском побережье Балтийского моря в бухте Портовая недалеко от г. Выборга в Ленинградской области. Эта станция служит отправной точкой для поставок газа через «Северный поток». По показателям мощности (366 МВт) и рабочего давления (220 атм) она является уникальной в сравнении с другими газоперекачивающими установками. Кроме того, через нее газ поступает по «Северному потоку», преодолевая расстояние в 1 200 км, в береговые газопроводы Германии, исключая необходимость сооружения дополнительной компрессорной станции в пункте берегового примыкания. Компания Rolls-Royce обеспечила поставку шести газоперекачивающих агрегатов (ГПА) мощностью 52 МВт и два ГПА мощностью 27 МВт.

Регулирующие клапаны осевого типа Mokveld установлены на всех ГПА. Их задача – регулировать холодный байпас, одновременно предотвращая помпаж. Газопровод «Северный поток» служит одним из наиболее важных маршрутов поставки природного газа в Европу, поэтому любые сбои в его работе могут иметь серьезные последствия, особенно в зимнее время. В связи с этим надежная антипомпажная защита приобретает здесь особое значение. Регулирующие клапаны Mokveld на компрессорной станции «Портовая» позволили ускорить испытания и ввод в эксплуатацию установленных на ней ГПА, тем самым сэкономив время и сократив общие расходы. Теперь, когда газопровод работает на полную мощность, клапаны Mokveld гарантируют его стабильно надежное функционирование, предотвращают сбои в работе и сокращают внеплановые простои компрессорной станции.

Компания Mokveld Valves сотрудничает с Газпромом с начала 1980-х. Ведущие мировые производители автоматических систем регулирования ГПА подтверждают, что осевой дизайн регулирующих клапанов Mokveld в сочетании с тщательно продуманной геометрией их механизма, бесспорно, делают их лучшими в своей индустрии.

Источник: Сайт компании Моквелд, Нидерланды, 2019 год