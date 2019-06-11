НПП «Компенсатор» сделал доклад на конференции по эксплуатации сильфонных компенсаторов

4-5 июня в Москве состоялась XI Всероссийская конференция «Реконструкция энергетики – 2019», на которой с докладом на тему «Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной многолетней эксплуатации компенсаторов» выступил заместитель генерального директора Владимир Ярославович Рындин. Основная цель конференции – предоставление актуальной информации об инновационных технологиях, инженерных решениях и современном оборудовании для электростанций. Организатор мероприятия – ООО «ИНТЕХЭКО» - определил основные задачи конференции: расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики, знакомство с новинками оборудования, материалами, приборами, технологиями и инженерными решениями ведущих российских и зарубежных компаний, содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных процессов реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ.

Источник: Пресс-релиз АО «НПП «Компенсатор»