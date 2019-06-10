РусГидро будет строить на реке Кубань каскад малых ГЭС и закупать оборудование на миллиарды рублей

Новый гидроэнергетический проект предусматривает строительство ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на реке Кубань двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднемноголетняя годовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт·ч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021-2022 гг. Строительство Красногорских ГЭС РусГидро планирует начать уже в июне этого года. В рамках подписанного соглашения РусГидро обязуется разработать и выполнить подготовительные мероприятия, необходимые для создания водохранилища Красногорских МГЭС на реке Кубань. РусГидро, являясь социально ответственной компанией, примет участие в разработке технического решения и частичном финансировании работ по сооружению системы водоснабжения потребителей Карачаевского и Усть-Джегутинского районов с использованием водоподводящих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС – проекта, имеющего социальное значение и направленного на улучшение качества жизни населения этой части Республики. В рамках проекта Красногорских МГЭС будут возведены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом, правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС будут размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м. Красногорские малые ГЭС прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.

Станции спроектированы дочерним обществом РусГидро – институтом «Мособлгидропроект», проектная документация получила положительное заключение Госэкспертизы России. Источник: Новостное агенство "Energyland.info"