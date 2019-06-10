ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

В издательстве ЛИТРЕС выходит новая книга постоянного автора журнала ТПА Станислава Горобченко «Наука логики для менеджеров с элементами ТРИЗ». Книга дает основы диалектического мышления и демонстрирует возможности инструментализации диалектического подхода, принятого в ТРИЗ. В книге широко используются модели высших абстракций, включая основные категории диалектики и диалектики Гегеля и их применение как инструментов к задачам менеджеров и маркетологов. Приведены примеры, кейсы, схемы, облегчающие трудный для понимания текст. Книга ориентирована на руководителей, стремящихся овладеть инструментами стратегического мышления.
Источник: Маркетинговый центр ТПА, Санкт-Петербург