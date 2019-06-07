В 2018 году число закрывшихся предприятий вдвое превысило число открывшихся

Эксперты подсчитали, что в России в 2018 г. открылось 290 тыс., а закрылось — 600 тыс. предприятий. Таким образом, количество тех, кто начал свой бизнес, в два раза меньше тех, кто свой бизнес прекратил, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Лидером по количеству закрывшихся предприятий стала Калининградская область — ликвидировано 7 тыс., а открыто 1,5 тыс. предприятий. Больше всего открылось в Крыму — более 1,7 тыс. (закрылось 1,6 тыс.). По приросту предприятий лидирует Ингушетия — 615 (закрылось 394). В Дагестане в 2018 г. закрылось предприятий примерно в пять раз больше, чем открылось. В Москве появилось 88 тыс., а исчезло 234 тыс. предприятий. За последние 14 лет в РФ открылось компаний больше, чем закрылось. Но начиная с 2016 года российские организации чаще сворачивают, чем начинают свою деятельность.

Источник: КоммерсантЪ

