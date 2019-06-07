«Формульное» ценообразование на трубы для ПАО «НОВАТЭК»

ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и ПАО «НОВАТЭК» подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ подписали Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. Соглашение содержит основные принципы и подходы к организации поставок премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб производства ТМК для «НОВАТЭКа». Соглашение предусматривает формульное ценообразование что позволит обеспечить эффективность производства, своевременность и надежность поставок. Срок действия соглашения — до конца 2023 года. «ТМК давно и успешно сотрудничает с «НОВАТЭКом». Мы поставляем трубную продукцию с премиальными резьбовыми соединениями для многих проектов газовой компании, включая «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ» и Юрхаровское месторождение. Данное соглашение имеет целью дальнейшее развитие нашего партнерства», — отметил Дмитрий Пумпянский.

Источник: Пресс-центр ТМК