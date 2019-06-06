По данным пензенских сайтов АО «ПТПА» («Пензтяжпромарматура») открыло производство ТПА в ОАЭ. На сайте завода эта информация отсутствует

В 2016 году АО «ПТПА» («Пензтяжпромарматура») была создана производственная площадка в г. Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов – компания «PTPA Middle East» («ПТПА Мидл Ист»), и это открыло для пензенского предприятия двери на рынок Ближнего Востока. В этом году «ПТПА Мидл Ист» получила свой отдельный регистрационный номер в Национальной нефтяной компании Абу-Даби, и теперь компания является сертифицированным местным производителем. Там изготавливают шаровые краны, предназначенные для жестких условий эксплуатации. Это дает «ПТПА» возможность использовать международный опыт в различных направлениях работы, включая разработку конструктива и систему менеджмента качества. В этом году достигнуты первые серьезные результаты работы завода в Арабских Эмиратах. Благодаря такому размещению за рубежом на заводе в Пензе уже выполнен заказ для газовой компании Египта GASСO, в производстве находятся несколько крупных заказов от международных компаний.

Источник: сайт в интернете «Пенза-взгляд», 5 июня 2019 года