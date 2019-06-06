Т Плюс выделит 729 млн руб. на замену оборудования на Сормовской ТЭЦ и 5 млрд рублей на модернизацию Ижевской ТЭЦ

Соответствующее соглашение председатель правления Т Плюс А. Вагнер и губернатор Нижегородской области Г. Никитин подпишут на полях ПМЭФ 6 июня.

Москва, 6 июня. Компания Т Плюс направит 729 млн руб. на техперевооружение Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде до 2023 г. Соответствующее соглашение председатель правления Т Плюс А. Вагнер и губернатор Нижегородской области Г. Никитин подпишут на полях ПМЭФ 6 июня. Компания заявила, что модернизация ТЭЦ поможет повысить надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения. Возврат вложений в техническое перевооружение будет осуществлен посредством тарифных источников. Также недавно стало известно, что Т Плюс может получить до 5 млрд руб. на модернизацию Ижевской ТЭЦ.

Источник : Neftegaz.RU