Судовая арматура: введены стандарты от ОСК и Минпромторга для противодействия контрафакту

Осознав проблему противодействия контрафакту в 2016 году Объединенная судостроительная корпорация разработала "Стандарт аудита поставщиков судового комплектующего оборудования". Теперь потенциальный производитель арматуры, прежде чем окажется допущен к поставкам на верфи ОСК, продемонстрирует: лицензии Минпромторга и ФСБ по деятельности в области ВиВТ и защите гостайны соответственно, сертификаты менеджмента качества, а также справки о наличии военной приемки, кадровых ресурсах и технических мощностях предприятия. Кроме того, изготовитель должен доказать наличие производственных мощностей, способных обеспечить выпуск продукции должного качества в заданном объеме и в требуемые сроки."Главная цель внедрения вышеупомянутого стандарта – предотвращение поставок контрафактной продукции на предприятия ОСК и устранение в этой части риска срыва государственного оборонного заказа".

Не обошла вниманием ОСК и конструкторскую документацию. Теперь изготовители должны подтвердить факт передачи чертежей письмом от самого проектанта либо актом приемо-передачи бумаг. В условиях тендерной системы производители арматуры вынуждены работать в убыток – другим способом "перехватить" победу в конкурсах у демпингующих недобросовестных поставщиков невозможно. В перспективе это может привести к общему кризису всей чрезвычайно важной для военно-морского флота отрасли. "Использование процедур аудита позволит провести оздоровление рынка поставщиков судового комплектующего оборудования. Корпорация рассматривает эту цель как высокоприоритетную для себя и исключительно благоприятную для рынка", – подчеркнули в пресс-службе ОСК.

Появление "Стандарта аудита поставщиков судового комплектующего оборудования" практически совпало с введением строгого контроля за наличием у производителей лицензии Минпромторга, речь о которой шла выше. Вероятно, здесь можно говорить о системной межведомственной работе. На бумаге требования ОСК выглядят проработанными и продуманными. Окажутся ли эти меры результативными на практике, а также насколько строго станут соблюдать требования ОСК сами верфи, входящие в корпорацию, – покажет только время.

Источник: Портал FlotProm