4 июня Компании ДС Контролз (Великий Новгород) исполняется 21 год

День рождения компании - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Залог успешного развития любой компании — это ее люди, коллектив профессионалов своего дела, которые любят свою работу и достигают результата, невзирая на любые трудности. Сегодня в ДС Контролз трудятся более двухсот специалистов высокого класса, которые знают и любят свою профессию. Сегодня это современная инжиниринговая компания которая разрабатывает и производит специальную арматуру для различных отраслей промышленности, в том числе:

· Изготовление регулирующих и отсечных клапанов с различными типами приводов, дисковых затворов, регуляторов давления и температуры, цифровых буйковых датчиков уровня, предохранительных клапанов;

· Комплексные поставки широкого спектра запорно-регулирующей и предохранительной трубопроводной арматуры;

· Послепродажное обслуживание: шефмонтаж, обучение персонала заказчика, диагностика, услуги по периодическому обслуживанию оборудования, поставка запасных частей, ремонт квалифицированным персоналом на специализированном предприятии или у заказчика.

Источник: Пресс-центр ДС Контролз, 4 июня 2019 года