В Дагестане 4 человека пострадали в результате взрыва газа

Взрыв произошел в пассажирском УАЗе, в салоне находилось 7 человек, все - члены одной семьи.

Махачкала, Республика Дагестан, 4 июн - ИА Neftegaz.RU. В Дагестане в Чародинском районе 4 человека пострадали из-за взрыва газа в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Взрыв произошел в пассажирском УАЗе, в салоне находилось 7 человек, все - члены одной семьи. 3 из 4 пострадавших получили травмы средней тяжести, одна женщина получила ожоги средней степени, ее состояние оценивается как тяжелое, врачи решают вопрос о переводе пострадавшей в клинику Махачкалы. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной взрыва послужила неисправность газового оборудования в автомобиле. Напомним, что в России все чаще происходят взрывы газа.

Источник : Neftegaz.RU