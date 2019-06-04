Письмо руководителя арматурного завода МЗТА клиентам и потребителям трубопроводной арматуры

По результатам запросов клиентов Муромский Завод Трубопроводной Арматуры освоил производство задвижек с седлами повышенной твердости:
- Твердость рабочей поверхности клина 40 – 50HRC;
- Твердость рабочей поверхности седла корпуса 30-40HRC.
Указанные выше параметры повышают эксплуатационные свойства задвижки, надежность использования и обеспечивают защиту от использования контрафактной продукции.
Задвижки с твердой наплавкой производятся по отдельным заказам и рекомендованы к применению на предприятиях нефтегазовой отразли, химии, нефтехимии, энергетики.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и принять заказ на данную продукцию.
С уважением,
Управляющий директор Н. Н. Олихин
Источник: сайт ПО МЗТА, Муром 31 мая 2019 года