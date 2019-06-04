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Письмо руководителя арматурного завода МЗТА клиентам и потребителям трубопроводной арматуры

04 июня, 2019 6

По результатам запросов клиентов Муромский Завод Трубопроводной Арматуры освоил производство задвижек с седлами повышенной твердости:

- Твердость рабочей поверхности клина 40 – 50HRC;

- Твердость рабочей поверхности седла корпуса 30-40HRC.

Указанные выше параметры повышают эксплуатационные свойства задвижки, надежность использования и обеспечивают защиту от использования контрафактной продукции.

Задвижки с твердой наплавкой производятся по отдельным заказам и рекомендованы к применению на предприятиях нефтегазовой отразли, химии, нефтехимии, энергетики.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и принять заказ на данную продукцию.

С уважением, 

Управляющий директор Н. Н. Олихин

 

Источник: сайт ПО МЗТА, Муром 31 мая 2019 года


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