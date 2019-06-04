АО «ИркутскНИИхиммаш» публикует программную статью о причинах, дискредитирующих экспертизу промышленной безопасности

С учетом мнения ответственных специалистов, выполняющих экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ), рассмотрены направления совершенствования экспертизы промышленной безопасности. Из анализа предложений следует, что они не устраняют причины, снижающие качество ЭПБ, которые также отрицательно будут влиять на качество работы в соответствии с новыми направлениями, если они будут приняты к реализации. При их разработке не учтено мнение владельцев и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Причины, дискредитирующие экспертизу промышленной безопасности

Целью оптимизации процедуры ЭПБ должно быть:

-экономическое стимулирование (принуждение) владельцев или организаций, эксплуатирующих ОПО, к замене ТУ ЗиС, выработавших проектный ресурс работы;

-повышение качества ЭПБ или обеспечение высокого качества предлагаемой процедуры ОУЭ, если будет принято решение о ее реализации.

Рассмотренные в [7] предложения по совершенствованию ЭПБ эти проблемы не решает.

Для достижения поставленной цели необходимо привлечение на законодательном уровне владельца и организации, эксплуатирующей ОПО, к совместному принятию решения о назначаемом сроке безопасной эксплуатации ТУ, ЗиС, входящим в состав ОПО. Совместное решение должно приниматься на основе расчета остаточного ресурса, определенного экспертом и анализа всего комплекса информации о ТУ или ЗиС, и несения ими наряду с экспертом и ЭО равной ответственности за безопасную эксплуатацию ТУ, ЗиС в рамках принятого срока безопасной эксплуатации. Такая мера заставит владельца и организацию, эксплуатирующую ОПО, быть экономически заинтересованной в обновлении ТУ, ЗиС и в проведении качественной ЭПБ или ОУЭ, а не в получении «индульгенции» в виде заключения некачественно проведенной ЭПБ или ОУЭ. «Бумажка» уже не будет нужна, как и бесконечное продление ресурса работы ТУ, ЗиС, так как ответственность в таком случае ложится на владельца и организацию, эксплуатирующую ОПО, а не только на эксперта и ЭО.

В настоящее время у владельцев и организаций, эксплуатирующих ОПО, нет никакого интереса к изменению сложившейся ситуации с выбором ЭО, оплатой ее работы и ответственностью, которая лежит на плечах эксперта и ЭО по следующим причинам.

1.Как уже отмечалось, ответственность за техническое состояние в течение назначенного экспертом срока безопасной эксплуатации несет эксперт. При этом он не является работником организации эксплуатирующей ОПО, не контролирует процесс и эксплуатацию ТУ, ЗиС и не может повлиять на ее качество. При зарплате эксперта 50-80 тыс. руб./мес. эксперт несет ответственность за техническое состояние ТУ, ЗиС в течение 1-8 лет, которые стоят десятки, сотни миллионов и миллиарды руб. В случае аварии или инцидента виновник практически сразу назначен: эксперт и ЭО. К расследованию они не привлекаются, материалы касающиеся инцидента или аварии им не выдаются и доказать свою невиновность практически не представляется возможным. Это же какой комфорт для владельца или организации, эксплуатирующей ОПО, иметь таких подрядчиков!

2.Стоимость «индульгенции» в виде заключения ЭПБ для возложения ответственности владельцем или организацией, эксплуатирующей ОПО, на эксперта и ЭО мизерная, для них экономически выгодная, и не стимулирует на обновление ТУ, ЗиС.

3.Тендерная система определения победителя на выполнение ТД, ЭПБ и освидетельствования (О) по минимальной цене, которая не покрывает затраты для их качественного выполнения, ввиду отсутствия признанных на федеральном уровне объективных цен на выполнение ТД, ЭПБ и О (Методики расчета цен на выше указанные работы). Поэтому, тендер, чаще всего выигрывают ЭО, которые уклоняются от уплаты налогов по известным схемам, что позволяет им зарабатывать средства, некачественно выполняя работу, и дискредитировать ТД, ЭПБ и О. То же самое случится, если будут принятые не проработанные решения по «совершенствованию ЭПБ ТУ, ЗиС» в том или ином виде.

При наличии такой «Методики» цены у ЭО или специализированных организаций, участвующих в тендере по любому виду работ в области ПБ, должны быть близкими, так как затраты рассчитываются по одной «Методике». В такой ситуации в качестве критериев их выбора в качестве подрядчика станет квалификация их специалистов, опыт работы, наличие материально-технической базы, лабораторий НК и разрушающих и иных видов испытаний, способность решать технические проблемы организации, эксплуатирующей ОПО, возникающие в процессе выполнения ТД, ЭПБ и О и ОУЭ, репутация и т.п.

Но как уже отмечалось предложения [7] эти причины не устраняют. Предлагается другая процедура, отличающаяся от ЭПБ, на качество которой будут влиять те же причины. Также подрядчик будет выбираться по минимальной цене, а ответственность будут нести специалисты, не работающие в организации, эксплуатирующей ОПО. Поэтому никакого толку не будет, как и в случае переоформления лицензий, которое потрясло все порядочное сообщество специалистов занимающегося ЭПБ и ТД и только усугубило ситуацию.

Поэтому совершенствование процедуры ЭПБ должно быть направлено на устранение указанных выше причин, экономически стимулировать владельцев и организации, эксплуатирующие ОПО обновлять ТУ, ЗиС и проводить качественную ЭПБ или работу по ОУЭ, которая не может стоить дешево. Даже после 1997 года, в случаях качественного проведенная, ЭПБ подтвердила свою важность и необходимость.

Источник: Пресс-центр АО «ИркутскНИИхиммаш»