Газовая безопасность становится проблемой №1

Энгельс, Саратовская область, 31 мая.

В Энгельсе произошел взрыв газа в десятиэтажном доме, в результате чего как минимум 1 человек был ранен. Взрыв прогремел 31 мая 2019 г. примерно в 17:45 мск, за хлопком последовал пожар. Очагом стала квартира на 3 этаже дома №3 по ул. Санаторной. ЧП присвоили высшую категорию сложности, поэтому на его ликвидацию прибыли 15 пожарных расчетов, в сумме - 35 человек. Никто не погиб, 80-летняя пенсионерка госпитализирована с ожогами, еще 3 человека эвакуированы. Целостность здания не нарушена.

В последнее время в России все чаще происходят взрывы бытового газа в частных и многоквартирных домах. Совсем недавно в Воронеже за 1 день прогремели 2 взрыва газа, пострадали несколько человек. В феврале 2019 г. был взрыв в Красноярске, тогда погибла 1 женщина. В г. Шахты Ростовской области за 2019 г. уже произошло 2 подобных ЧП, в результате которых также погибли люди. Еще раньше прогремел взрыв газа в г. Магнитогорске, тогда погибли 39 человек, а взрыв полностью уничтожил один из подъездов дома. Остальную часть дома при этом признали пригодной для жилья.

Проблема газовой безопасности в России сейчас стоит особенно остро. Как недавно выяснилось в ходе госпроверки, 30% домов имеют какие-либо нарушения в обращении с газовым оборудованием.

Источник : Neftegaz.RU