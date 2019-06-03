В ПАО Газпром разработана система противодействия контрафакту при централизованной поставке оборудования и материалов

В последнее время участились случаи поставок контрафактной продукции на объекты ОАО «Газпром», что влечет за собой не только прямые потери производителей - участников реестра «Газпрома», но и приводит к снижению надежности, несет угрозу безопасной эксплуатации объектов газовой отрасли. По инициативе централизованного поставщика специализированной продукции ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» и ответственных производителей была разработана многоуровневая информационная система защиты от поставок и использования контрафактной продукции на объектах ОАО «Газпром», которая получила название «Антиконтрафакт».

Принцип работы системы «Антиконтрафакт» основан на сверке уникальных данных о единице продукции, занесенных производителями в единую базу данных на окончательном этапе производства, с данными на идентификационной марке, которыми промаркирована продукция, на всех этапах ее движения от производителя к потребителю. Возможностью идентификации продукции и правом доступа к единой базе данных наделяются все участники процесса - заказчик, технический и авторский надзор, централизованный поставщик, генподрядные и при необходимости субподрядные организации.

Каждая единица продукции производителя, участника системы «Антиконтрафакт», маркируется идентификационной маркой. Идентификационной маркой является этикетка заранее установленного образца с нанесенной на нее идентификационной информацией о происхождении продукции в формате текста и QR-кода. QR-код - это способ кодирования информации в соответствии со стандартом ISO/lEC 18004, позволяющим хранить большой объем информации в виде изображения. Такой способ позволяет с использованием автоматизированных средств быстро и надежно декодировать всю информацию о продукции и ее происхождении. Этикетка - это полимерная наклейка, защищенная от переклеивания, копирования и воздействия окружающей среды (размер этикетки - 60х90 мм). На этикетку термотрансферным способом печати наносится идентификационная информация. Такой способ печати позволяет сохранить информацию от негативного влияния окружающей среды и механических повреждений. Степень возможного повреждения изображения QR-кода на этикетке без потери возможности идентификации информации составляет 25%.

Идентификационный номер - это уникальный и защищенный от подделывания номер каждой единицы продукции. Номерные емкости распределяются между предприятиями в зависимости от их потребностей. Номера генерируются USВ-ключом, который опознает предприятие. USВ-ключи распространяются между предприятиями-производителями - участниками системы «Антиконтрафакт». Производители обозначают собственную продукцию идентификационными марками, а информация в автоматическом режиме (с использованием защищенных каналов передачи данных по Интернету) заносится в единый центр обработки и хранения данных.

Потребитель получает информацию о подлинности продукции посредством технических средств, либо в ручном режиме. Доступ к информационной базе возможен только для зарегистрированных и авторизированных участников системы защиты от контрафакта.

Разработанная система обработки и хранения информации предусматривает возможность участия до 1 тыс. организаций с общим объемом выпускаемой продукции 10 млрд. единиц и ее возможность дальнейшего расширения. Связь с системой осуществляется посредством сети Интернет и не зависит от технических схем подключения (кабельное подключение - подключение по оптоволоконной линии, ADSL, модемное подключение), беспроводное подключение (сети GPRS, Wi-Fi, Wi-Max), спутниковые подключения).

В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ХРАНИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• производители и потребители продукции (телефоны, адреса, ответственные лица);

• номенклатура выпускаемой продукции с классификацией по производителям;

• информация о выпущенной продукции (производитель, наименование материалов и оборудования, дата выпуска, размер партии, номер паспорта качества, срок годности);

• история проведенных идентификаций продукции, двигающейся от производителя к потребителю (дата, организация, место и результат идентификации).

Разработанная система позволяет выявлять появление контрафактной продукции, достоверно получать информацию о продукции (производитель, поставщик, сопроводительные документы и т.д.), определять объемы продукции, поставляемой за период времени, формировать отчеты для предоставления в ОАО «Газпром». Разработанная система отличается низкой стоимостью интеграции и гибкими возможностями для дальнейшего анализа собранной информации. Собранная в единой базе данных информация позволяет надежно защитить заказчиков от поставок контрафактной продукции, а также оптимизировать пути поставок продукции. Система «Антиконтрафакт» предусматривает дальнейшую интеграцию с ПСД и потребностью дочерних обществ ОАО «Газпром» В поставках МТР.

Все данные хранятся в единой базе. Доступ в Интернет организован несколькими телекоммуникационными компаниями, данные резервируются. Центр хранения и обработки данных имеет резервные каналы электроснабжения. Система хранения данных гарантирует быструю и стабильную работу. В случае чрезвычайной ситуации данные не будут потеряны.

Для вступления в систему защиты от контрафакта предприятие-производитель подает заявку в ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» для рассмотрения и выдачи заключения. После этого предприятие оснащается необходимым оборудованием и производится обучение персонала. Необходимо обратить внимание на существующие риски, одним из которых является возможное повреждение этикетки. Повреждение этикетки в процессе транспортировки в единичных количествах не является серьезной угрозой при условии, что остальная продукция, входящая в состав партии, промаркирована корректно и является подлинной. Если в партии большая часть этикеток повреждена, это может свидетельствовать о попытках поставок контрафактной продукции.

Возможны также попытки хищения ключа защиты. При уведомлении службы технической поддержки о факте хищения ключ блокируется, возможность внесения информации с использованием похищенного ключа ограничивается и вся информация о продукции, занесенная с момента обнаружения хищения до момента блокировки ключа, помечается как контрафактная. Хищение ключа защиты также является уголовным преступлением и преследуется по законодательству РФ. Хищение этикеток, как и производство поддельных этикеток, не позволяет вносить информацию в единую базу данных без использования ключа защиты. Продукция с такими этикетками будет идентифицирована как контрафактная.

Доступ к программному комплексу имеют только авторизированные пользователи системы. Доступ к данным с использованием компьютерных сетей невозможен за счет логического ограничения взаимодействия. Информация на носителях хранится в зашифрованном виде. Физический доступ к данным ограничен. Данные передаются в Интернете по закрытым каналам передачи. Информация, хранящаяся в системе, является строго конфиденциальной: и на основании договоров, и в рамках законов РФ не подлежит разглашению третьим лицам. На основании этих данных можно утверждать, что несанкционированная утечка данных невозможна и представленный проект удовлетворяет нормам информационной безопасности ОАО «Газпром». В настоящий момент система «Антиконтрафакт» полностью разработана и готова к пилотному проекту.

Источник: ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»