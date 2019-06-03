В ПАО «ЧТПЗ»(ВХОДИТ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД MSA, ЧЕХИЯ) состоялось заседание Совета директоров

28 мая состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» под председательством Андрея Комарова. В заочном формате члены Совета директоров приняли решения утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2018 год, рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам отчетного года и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 4,7 млрд рублей на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 рублей.

По итогам голосования также утвержден список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» на общем собрании акционеров. В список вошли действующие члены Совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также новый независимый кандидат – Вадим Махов. Новый кандидат Вадим Махов является профессором деловой практики Московской Школы Управления «Сколково», ранее занимал должности советника Председателя Правления Газпромбанка и Президента «Объединенные машиностроительные заводы». С 2017 года он занимает пост Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию.

Совет директоров утвердил дату годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», которое состоится 28 июня 2019 года в Челябинске.

Источник: Группа ЧТПЗ, Челябинск