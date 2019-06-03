19 июня 2019 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд» (Дальневосточный арматурный завод)

Публичное акционерное общество «Аскольд», адрес местонахождения: Приморский край, г.
Арсеньев, ул. Заводская, 5, уведомляет вас, что 19 июня 2019 г. в 14 часов 00 мин. состоится
годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд», которое будет проводиться в форме
Собрания (совместного присутствия).
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта ПАО «Аскольд».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и
убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2018 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019-2020 годы.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд». 7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции. Источник: Совет директоров ПАО «Аскольд»