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19 июня 2019 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд» (Дальневосточный арматурный завод)

03 июня, 2019 12

Публичное акционерное общество «Аскольд», адрес местонахождения: Приморский край, г.

Арсеньев, ул. Заводская, 5, уведомляет вас, что 19 июня 2019 г. в 14 часов 00 мин. состоится

годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд», которое будет проводиться в форме

Собрания (совместного присутствия).

 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и

убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2018 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019-2020 годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд». 7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции. Источник: Совет директоров ПАО «Аскольд»


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