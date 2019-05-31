Т Плюс направит 12 млрд рублей на перевооружение и ремонт тепловых сетей в том числе закупку ТПА

Группа «Т Плюс» намерена направить на ремонт и техническое перевооружение городских тепловых сетей почти 12 млрд рублей. Об этом было объявлено в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции по итогам осенне-зимнего периода. В 2018 году на эти цели было направлено более 10 млрд рублей, в 2019 году эта сумма будет увеличена на 14%. Вложения помогут провести отопительный сезон 2019-2020 гг. в стабильном режиме без аварийных ситуаций. Завершившийся отопительный сезон прошел без нареканий, чему поспособствовали своевременная подготовка персонала и энергооборудования. В самые значимые работы войдут проведение капитального ремонта на ТЭЦ-3 в Новочебоксарской ТЭЦ, реконструкция второй башенной градирни Чебоксарской ТЭЦ-2 и средний ремонт турбоагрегата на Чебоксарской ТЭЦ-2 и котлоагрегата на Новочебоксарской ТЭЦ-3. В рамках программы с начала мая уже ведутся работы по капремонту на ТЭЦ-2. В настоящее время ведутся подготовительные работы, закупаются материалы и оборудование.

Источник: портал ООО «Глобал Сервисез»