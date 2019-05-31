Газорегуляторная установка на базе регуляторов давления REVAL и APERFLUX (производства Pietro Fiorentini) отгружена для АО "Уральская сталь" (Холдинг «Металлоинвест»)

В рамках реализации проекта по техническому перевооружению ГРП АО "Уральская сталь" с суммарной пропускной способностью 110000 м3/ч, отгружены линии редуцирования на базе регуляторов давления газа REVAL и APERFLUX (производства Pietro Fiorentini). В

период с 20 по 25 мая технические специалисты холдинга ASTIN BGM Group осуществили шефмонтажные работы линий редуцирования на объекте Заказчика.

Газорегуляторная установка будет обеспечивать максимальный расход одновременной работой трех линий редуцирования, четвертая линия будет обеспечивать 30%-й резерв. Каждая линия редуцирования оборудована устройствами ограничения расхода газа, что позволяет последовательно включать в работу каждую линию редуцирования и изменять их пропускную способность. Линии редуцирования не оборудованы предохранительной отключающей арматурой (ПЗК), высокий уровень надежности и безопасности линий редуцирования достигается использованием в конструкции связки "активный регулятор+регулятор-монитор", а также пилотного предохранительного сбросного клапана большой пропускной способности.