Новый проект ПАО Газпром по сбору и транспортировки газа для производства СПГ в Усть-Луге

13 мая 2019 года ООО «Газпром проектирование» было получено положительное заключение экспертизы ПАО «Газпром» на выполненное предынвестиционное исследование «Обоснование инвестиций в реконструкцию и новое строительство системы сбора и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем газоперерабатывающих производств» (ОИ). Договор на выполнение предынвестиционного исследования между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром проектирование» был заключен в июле 2018 года с целью подготовки обосновывающих материалов для принятия решения о целесообразности инвестирования в объекты добычи, сбора и транспорта этансодержащего газа до конечной точки — комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе г. Усть-Луги (Ленинградская область). После успешного завершения предынвестиционной стадии ООО «Газпром проектирование» приступает к проектно-изыскательским работам в соответствии с решениями по проекту, предложенными подрядчиком в рамках ОИ и одобренными экспертизой ПАО «Газпром».

Источник: Пресс-центр ООО «Газпром проектирование»