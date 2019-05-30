Новое правило установки задвижки с обрезиненным клином

Задвижки с обрезиненным клином никогда не стоит устанавливать горизонтально на горизонтальных трубах! При малых скоростях потока грязь и мусор не вымываются из под клина, а заминают клин и механизм задвижек, ломая их. Дословно правила такие: "следует устанавливать задвижки с обрезиненным клином в следующих рабочих положениях: 1) вертикальном - на горизонтальных и наклонных трубах - (при положении маховика сверху),

2) горизонтальном - только на вертикальных трубах"





Источник: Форум о задвижках на сайте компании «АБРАДОКС»