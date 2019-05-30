БКЗ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО КАК ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭКСПОРТЁР ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Диплом победителя и ценный приз были вручена директору по продажам Александру Гаммеру на VI Конгрессе предпринимательских объединений Алтайского края 28 мая в Барнауле. Барнаульский котельный завод является успешным экспортером энергетического оборудования в 24 страны мира. В 2018 году доля экспорта в общем объёме продаж завода составила 20%. Уже в этом году арматура БКЗ отгружена на ТЭС Монголии, Вьетнама, Белоруссии, Ирана, Украины, Азербайджана, Казахстана. Предприятие на этом не останавливается, планирует укреплять присутствие на сложившихся рынках и осваивать новые.

Источник: Пресс-релиз ООО «Барнаульский котельный завод»