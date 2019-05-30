Газпром Межрегионгаз начал отключение газа в регионах за долги, которые продолжают расти

Во Всеволожске 29 мая Газпром сначала отключил газ, а затем вернул. 4 котельные города оказались отключены от газа, в результате чего полгорода осталось без горячей воды.

Отключил газ сам Газпром, т. к. долг тепловых сетей перед компанией достиг 4,5 млн руб. Для главы Всеволожского района Ленобласти А. Низовского отключение стало неожиданностью. По его словам, он встречался с представителями Газпром Межрегионгаза в апреле 2019 г. и тогда дал личную гарантию, что долг будет оплачен. К вечеру среды 29 мая газ вернули, подача горячей воды восстановлена.

Источник: ИА Neftegaz.RU, Ленинградская область 30 мая 2019 г.