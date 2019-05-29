Новое в продвижение продукции: технологические дни (конференции и презентации) компании «ОЗНА»

С 2016 года «ОЗНА» начала проводить технологические дни и конференции под собственным брендом. Компания демонстрирует свою гибкость и стремление даже географически быть ближе к Заказчикам. Данный формат взаимодействия помогает развивать партнерские отношения, заключать новые контракты, оперативно делиться информацией о новых разработках компании, повышать лояльность Заказчиков. Четвертый технологический день состоялся в конце прошлой неделе в Усинске. Мероприятие прошло в формате научно-практической конференции с общей темой - «Портфель технических решений Компании «ОЗНА». В конференции приняли участие около 30 человек – представители нефтяных компаний «РН-Северная нефть», «ЛУКОЙЛ-Коми», "СК "РУСВЬЕТПЕТРО", «Зарубежнефть-добыча Харьяга», «ННК – Печоранефть», «Енисей», «Горный», а также представители технологических партнёров. В общей сложности в ходе конференции прозвучало 16 докладов. Сотрудники «ОЗНА» рассказали Заказчикам о новинках в продуктовом портфеле Компании, о преимуществах работы на этапе проектирования и новых возможностях в области реализации проектов, о цифровых двойниках оборудования. Формат мероприятия получился живым и дискуссионным, участники проявили высокую заинтересованность и в ходе обсуждения докладов активно задавали вопросы.

Источник: Пресс-центр компании «ОЗНА», Уфа